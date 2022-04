Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 20/04/2022 16:04

Rio - O apresentador Neto iniciou o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira (20) fazendo comentários em relação à contratação do novo treinador do Internacional. Na visão do ex-jogador, o clube gaúcho vai cair para a Série B no Campeonato Brasileiro após tornar Mano Menezes comandante do time.

"O Mano Menezes vai levar o Internacional para a segunda divisão, porque ele é ruim pra caramba. Já faz o ambiente ruim há muito bem. Vem aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre a Copa, uma perna danada, uma máscara danada. Nãu cumprimentou ninguém, uma baita mascarado, diga-se de passagem. E parabéns ao Internacional que contratou um gremista", disparou Neto.

Mano Menezes foi apresentado oficialmente como técnico do Internacional na tarde desta quarta e, em coletiva de imprensa, exaltou o empenho da equipe colorada em seu último compromisso em que venceu o Fortaleza, de virada, no Beira-Rio.

"Acredito que temos um potencial de melhora. Estamos apenas no começo do Brasileirão, temos um ano peculiar. Temos potencial e grupo para fazer parte do grupo da frente. O último jogo foi um bom exemplo de competitividade e comportamento", disse Mano, antes de completar:

“Temos um potencial muito grande no elenco e capaz de se aproximar do que queremos fazer em campo”, concluiu o novo treinador do Internacional.