Copa do Mundo do Catar será disputada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembroDivulgação

Publicado 20/04/2022 16:08

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quarta-feira que está trabalhando "muito próximo" da Fifa para limitar a transmissão de Covid-19 na Copa do Mundo do Catar, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Este será o primeiro grande evento esportivo aberto ao público desde o arrefecimento da pandemia.

Ahmed al Mandhari, diretor da OMS no Oriente Médio, disse em entrevista coletiva virtual que tanto o órgão quanto as autoridades do Catar vão buscar garantir que as medidas sanitárias estejam em vigor durante o Mundial. A intenção é proteger os turistas não só da Covid, mas de outras doenças infecciosas emergentes.



"Como parte do mandato da OMS para promover a saúde e o bem-estar, estamos trabalhando com a Fifa e o Catar para usar este evento global como uma oportunidade de aumentar a conscientização sobre estilos de vida saudáveis entre todas as faixas etárias em todo o mundo", disse.



A parceria entre OMS e Fifa ficou evidente durante o sorteio dos grupos da Copa, quando o diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom, compareceu ao evento. Cerca de 3 milhões de ingressos foram colocados à venda para o Mundial, a primeira da história do Oriente Médio. A multidão que vai ao país árabe em novembro é o principal motivo de preocupação de uma nova disseminação do coronavírus.



Para Richard Brennan, diretor regional de emergências da OMS, "há expectativas de que haja um bom plano que possa garantir que a Copa do Mundo seja um evento livre de Covid". Porém, ele argumenta ainda "não poder garantir" que assim seja, citando a maneira como o vírus se comporta e a possibilidade do surgimento de variantes.



Por outro lado, Brennan afirma que confia que o governo do Catar não medirá esforços para cumprir todas as medidas apropriadas durante a realização das partidas e eventos paralelos do torneio Um dos motivos que o leva a acreditar que o Mundial será realizado com segurança é a política interna que o país do Golfo adotou desde o início da pandemia.



O Catar conta com 89% da população com esquema vacinal completo, sendo um dos cinco dos 22 países do Oriente Médio que atingiram 70% da meta estabelecida pela OMS para a vacinação contra a Covid. As autoridades árabes afirmam que vão fornecer as diretrizes de saúde e segurança necessárias para a proteção dos torcedores antes do início da competição.