Publicado 20/04/2022 17:04

Vinícius Bueno Reprodução Rio - O repórter Vinícius Bueno está de saída da Band para trabalhar na Rede Globo. O jornalista seguirá na emissora paulista até o dia 30 de abril e já em maio poderá ser visto em sua nova casa.

Vinícius ficou conhecido do grande público por cobrir o Palmeiras na Band e ser apresentador na Rádio Bandeirantes. Ele inclusive foi enviado pela emissora para a cobertura do último Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, quando o Verdão ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Chelsea.

Nos corredores da Band, a saída de Vinícius já era conhecida. Na última segunda, Neto mandou uma mensagem ao jornalista durante o programa "Os Donos da Bola".

"A gente sabe que ele está saindo, indo para a Rede Globo. Acho que a Globo fez uma escolha incrivelmente maravilhosa. Acho que um menino como esse, que veio de Poços de Caldas, vem para Campinas, se estabelece com força, com dedicação, que mora em um cortiço com mais de 50 gente, para ir ao banheiro tem que falar 'ei, eu sou o primeiro'. Depois de quatro anos, você está na Rede Globo, vai fazer Copa do Mundo", disse Neto.