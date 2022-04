Arte da bandeira do Bahia faz parte de coleção digital que o clube oferece para o torcedor - Divulgação

Publicado 20/04/2022 16:57

Com o crescimento dos NFTs (tokens não fungíveis), os clubes brasileiros começam a investir em novos produtos para oferecer aos torcedores. O Bahia, por exemplo, lançou nesta quarta-feira a segunda edição de colecionáveis digitais: uma imagem da bandeira do clube, que se junta às camisas tricolor e branca, da primeira edição.

A cada semana, o Bahia disponibiliza itens clássicos mesclados com atualidades que podem ser comprados pelos torcedores a partir de R$ 9,90. O serviço é uma parceria com a Block4, fantech que cria e gerencia plataformas de colecionáveis digitais (TiBs).



"Essa iniciativa com o Bahia visa a trazer para o universo dos NFTs a paixão do torcedor com o seu clube de coração. Mais do que lembranças de momentos incríveis, queremos integrar a tecnologia a um clube tão rico em história com a sua torcida, trazendo a massa tricolor para mais perto do time”, afirma o CEO da Block4, Thiago Canellas.



A tecnologia NFT é um selo digital associado a um item que garante a sua autenticidade, permitindo que os colecionáveis sejam comprados, trocados e vendidos entre os torcedores. Nesse sentido, somente o dono do colecionável digital tem acesso ao conteúdo multimídia.



Esses colecionáveis digitais (TiBS) poderão no futuro ser incorporados em jogos e situações cotidianas, aumentando as possibilidades de interações entre os torcedores.