Gabriel Jesus entra na mira do BarcelonaFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/04/2022 18:00

Rio - Em baixa no Manchester City, Gabriel Jesus pode estar de saída do clube na próxima janela de transferências, segundo apuração do LANCE!. E a saída do brasileiro já pode ter um destino certo: o Barcelona. De acordo com o diário inglês 'Manchester Evening News', o clube catalão estuda fazer uma proposta de 30 milhões de euros, 151 milhões de reais na cotação atual, pelo brasileiro.



O clube inglês, ao que tudo indica, teria um acerto com Haaland para a próxima temporada, o que deixaria Gabriel Jesus ainda mais sem espaço no elenco do City. Nesta temporada, Jesus atuou em 33 partidas, com apenas sete gols e 10 assistências, números de seus melhores momentos com a camisa da equipe.



Gabriel Jesus chegou ao Manchester City em 2017 e sempre foi tido como uma joia para o futuro da equipe, principalmente como sucessor de Kun Aguero. Contudo, mesmo com a saída do atacante argentino, Jesus não conseguiu se firmar como o comandante de ataque do City e acabou perdendo espaço para jogadores como Mahrez, Sterling, Foden e Grealish.

O atacante brasileiro tem contrato com o Manchester City até o meio de 2023 e a equipe já sinalizou que estaria aberto a ouvir propostas pelo jogador nas próximas janelas caso apareça alguma proposta interessante para as partes.