Jorge jesus se reuniu com profissionais de sua comissão técnica em Portugal - Reprodução/Instagram de Jorge Jesus

Jorge jesus se reuniu com profissionais de sua comissão técnica em PortugalReprodução/Instagram de Jorge Jesus

Publicado 20/04/2022 17:20

Enquanto não anuncia um novo clube para trabalhar, Jorge Jesus se prepara para o próximo desafio na carreira. O treinador ex-Flamengo se reuniu nesta quarta-feira com os profissionais que fazem parte de sua comissão técnica e deixou no ar em uma postagem no Instagram que pode assumir um novo clube em breve.

"Hoje voltamos a reunir para fazer uma retrospectiva do que já conseguimos juntos e traçamos novos desafios!", escreveu.



No encontro, estiveram os seis profissionais com quem Jorge Jersus trabalhou em sua passagem pelo Flamengo: os assistentes João de Deus e Tiago Oliveira, os preparadores físicos Mario Monteiro e Márcio Santos, e os analistas de vídeo e de desempenho Rodrigo Araújo e Gil Henriques. Todos saíram do Rubro-Negro quando o treinador acertou com o Benfica.

Eles não trabalham no clube português desde dezembro, quando o treinador foi demitido. O nome de Jorge Jesus tem sido especulado em clubes do Oriente Médio e até do Brasil, mas por enquanto não há acerto para um novo trabalho.