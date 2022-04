Ex-atacante do Flamengo é anunciado por clube da Série D - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/04/2022 20:18

Rio - O atacante Hernane, de 36 anos, muito conhecido pelo apelido de "Brocador", foi anunciado como o novo reforço do Brasiliense nesta quarta-feira (20), para a disputa da Série D e Copa do Brasil. O jogador estava sem clube desde que deixou o Lemense, onde competiu pela Série A2 do Campeonato Paulista.

Hernane Brocador é o novo reforço do Brasiliense Foto: Divulgação/Brasiliense FC

"Brocou no Jacaré! Hernane Brocador é o novo reforço do Brasiliense para a temporada. Seja muito bem-vindo, Brocador", diz o perfil oficial do Brasiliense no Twitter.

Com boa passagem pelo Flamengo entre 2012 e 2014, Hernane disputou 86 partidas e marcou 45 gols. Por outro lado, foi em 2013 que o atacante teve destaque pelo Rubro-negro, onde jogou 58 partidas e fez 36 gols.