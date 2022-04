Thomas Tuchel - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 22/04/2022 18:34

Rio - A possível negociação da venda do Chelsea, da Inglaterra, para Lewis Hamilton e Serena Willians pode estar em estágio inicial, mas já recebeu a aprovação do treinador do clube, Thomas Tuchel. Por outro lado, o técnico alemão preferiu evitar mais comentários sobre a oferta do heptacampeão da Fórmula 1 e da tenista, que é dona de 23 títulos de Grand Slam.

"São duas fantásticas personalidades do esporte, dentro da quadra, na pista, e fora também, que assumem responsabilidade como pessoas, como seres humanos, e são pessoas incríveis no que fazem. Por isso eles têm o meu maior respeito, mas eu não tenho nenhuma informação sobre isso, que função eles teriam, então eu gostaria de não comentar", disse Thomas Tuchel.



Hamilton e Serena participariam do consórcio de Sir Martin Broughton, magnata britânico que já comandou a venda do Liverpool, da Inglaterra, com apoio de uma multinacional de investimentos. Os dois se investiriam £ 10 milhões (R$ 60 milhões na cotação atual). Hamilton é torcedor declarado do Arsenal, mas manifestou o seu interesse em investir no Chelsea.

"Isso talvez explique alguma coisa que aconteceu há dois dias (derrota do Chelsea), mas tomara que não tenha nenhuma influência para o jogo contra o West Ham (neste domingo)", brincou Tuchel.