Fifa remarca Brasil x Argentina para dia 22 de setembro - Foto: Nelson Almeida/AFP

Fifa remarca Brasil x Argentina para dia 22 de setembroFoto: Nelson Almeida/AFP

Publicado 22/04/2022 18:00

Rio - A partida entre Brasil e Argentina, que foi interrompida por agentes da Anvisa em setembro de 2021, já tem nova data para ser realizada: 22 de setembro, em solo brasileiro. A determinação veio da Fifa, que informou a AFA e a CBF da decisão nesta sexta, além de comunicar que a entidade brasileira tem até o dia 22 de junho para iniciar o local do jogo. As informações são do portal "ge".



Em fevereiro de 2022, a Fifa já havia decidido que o clássico entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, teria que ser disputado. A partida, contudo, não terá qualquer impacto nas classificações das seleções para a Copa do Mundo da Rússia, cujos grupos foram sorteados neste mês.

A Argentina de Messi está no Grupo C, com Arábia Saudita, México e Polônia. Por sua vez, o Brasil de Neymar caiu no Grupo H, com Sérvia, Suíça e Camarões.



Após investigações, o Comitê Disciplinar da Fifa concluiu que "a suspensão da partida foi causada por uma série de falhas nas respectivas responsabilidades e/ou obrigações das partes envolvidas relacionadas ao jogo em questão".