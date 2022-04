Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o meio do ano - AFP

Publicado 22/04/2022 12:06

Paris (FRA) - Fayza Lamari, mãe de Mbappé, e o irmão do craque, Ethan, viajaram para Doha, no Qatar, para um encontro com os donos do Paris Saint-Germain, segundo o "L'Équipe". O atleta tem contrato com o clube até o fim da temporada, mas os dirigentes buscam uma renovação.

O PSG busca contar com o atacante até o Mundial de 2022, que será disputado no Qatar. Em Doha, os mandatários tentam manter o camisa sete a qualquer custo e oferecem 100% de controle do direito de imagens para o próprio atleta, como forma de tentar agradá-lo.

No entanto, a "RMC Sports" publicou que a viagem da família do atacante não irá terminar em Doha. O entorno do craque possui um encontro marcado com o Real Madrid para entender quais garantias o francês teria caso se transferisse para a equipe merengue.



Na última janela de transferências do verão europeu, Mbappé foi alvo de disputa entre os dois clubes, mas o PSG garantiu a permanência do camisa sete, que tem vínculo até 2022. Ainda assim, os espanhóis seguem confiantes pela chegada da nova estrela para a próxima temporada.