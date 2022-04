Mike Tyson - AFP

Mike TysonAFP

Publicado 21/04/2022 18:33 | Atualizado 21/04/2022 18:38

O ex-boxeador Mike Tyson se envolveu em um novo episódio de violência nos Estados Unidos. Ele agrediu um passageiro que o irritou durante um voo na noite de quarta-feira (20). O astro das lutas teria perdido a cabeça depois de ter sido incomodado por dois homens que estavam atrás da sua poltrona. A informação é do portal norte-americano "TMZ".



Segundo o portal, Tyson seguia em um voo rumo à Flórida, quando um passageiro pediu para tirar uma foto com ele. O ícone do esporte atendeu ao pedido dele e de outros fãs no avião. No entanto, depois, passou a ser incomodado e provocado por dois homens durante a viagem.

O ex-lutador teria pedido um momento de tranquilidade para ambos, mas não foi ouvido. Mike perdeu a paciência, ajoelhou-se no banco em que estava e desferiu uma série de socos na direção do homem, que ficou com ferimentos no rosto.



O "TMZ" esclareceu que Mike teria deixado o avião logo após o ocorrido. O homem agredido recebeu atendimento médico e buscou as autoridades policiais para prestar queixa.