Time do Palmeiras comandado por Abel FerreiraDivulgação

Publicado 21/04/2022 17:21 | Atualizado 21/04/2022 17:23

Gustavo Scarpa Divulgação Rio - O meia Gustavo Scarpa deve deixar o Palmeiras em breve. De acordo com o site "GOAL", o jogador procurou a diretoria alviverde para comunicar que não pretende renovar seu contrato, que se encerra em dezembro de 2022.

Segundo o portal, Botafogo e Flamengo monitoram a situação de Scarpa e planejam uma investida em breve. Até o momento, não houve oferta, mas os clubes aguardam o prazo legal para poder procurar o jogador e seus representantes.

Pelo regulamento da CBF, Scarpa pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do dia 1º de julho. No entanto, o meia quer esperar o fim da temporada para decidir seu futuro e poder se dedicar totalmente em seus últimos meses com a camisa do Verdão.