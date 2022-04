Rei Pelé - AFP

Publicado 21/04/2022 16:52

Rio - Pelé recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira. O Rei do Futebol estava internado desde a última terça para dar sequência ao seu tratamento contra um tumor de cólon, descoberto em setembro.

Segundo o boletim médico do hospital, Pelé está em boas condições clínicas e seu estado de saúde é estável. As condições são as mesmas que foram informadas pelos médicos na época de sua internação.

Desde que descobriu o câncer, Pelé tem feito o tratamento diariamente. Na época do diagnóstico, ele chegou a passar por uma cirurgia para retirada do tumor e fez sessões de quimioterapia.