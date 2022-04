SBT é dona dos direitos da Libertadores - Reprodução

Publicado 21/04/2022 19:00

Bob Faria Reprodução Rio - O SBT fechou a contratação do comentarista Bob Faria, que foi dispensado pela Globo no fim do ano passado após 18 anos na emissora. Ele reforçará a transmissão do canal de Sílvio Santos em jogos dos times mineiros na Libertadores. A estreia será na partida entre Atlético-MG e Independiente Del Valle-EQU, na próxima terça-feira, às 21h30.

"Estou muito feliz. O Luciano Callegari me ligou no início do ano e fomos conversando. Estou muito animado, principalmente porque vou poder continuar na Rádio 98 e fazer os jogos no SBT", disse Bob ao portal "Notícias da TV". O jornalista também participará, eventualmente, de programas da casa, como Arena SBT e SBT Sports.

Além de Bob, que também atuará na exibição de jogos dos times mineiros será Silva Júnior. O narrador transmitiu as partidas do Flamengo nas duas primeiras rodadas no SBT e agradou.