Publicado 22/04/2022 19:04

Rio - Em busca de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, Calleri, do São Paulo, foi entrevistado pela "ESPN" da Argentina e comentou sobre a concorrência pela artilharia do Brasileirão da Série A. Na ocasião, o centroavante argentino citou Gabigol, do Flamengo e elegeu o melhor atacante do torneio.

"Eu acredito que, hoje, o melhor é o Hulk. Pela diferença. É um jogador que está muito acima do nível no Brasil e que, por hoje, para mim, é o melhor jogador do Brasileirão. Ele está aí com dois gols e uma partida só", disse Calleri à ESPN da Argentina.



"Acredito que se tudo seguir assim e se seguirmos (São Paulo) jogando da mesma maneira e dentro das possibilidades de gol que temos hoje, acredito que, entre Hulk e Gabigol, seguindo fazendo gol, podemos chegar a brigar e ser artilheiro do Brasileirão", completou.