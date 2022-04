Max Verstappen - Giuseppe CACACE / AFP

Max VerstappenGiuseppe CACACE / AFP

Publicado 23/04/2022 13:35

Pole position no treino classificatório, Max Verstappen foi ultrapassado pelo rival Charles Leclerc logo na largada da sprint race deste sábado, mas recuperou a primeira colocação na penúltima volta no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. Com isso, garantiu o primeiro lugar do grid de largada no GP da Emília Romagna, marcado para as 10 horas deste domingo (horário de Brasília).

Leclerc, surpreendido pelo atual campeão após passar a maior parte da mini-corrida em primeiro, vai largar em segundo. Já a terceira colocação ficou com Sergio Pérez, que garantiu outro carro da Red Bull no top 3 ao segurar o ímpeto de Carlos Sainz, autor de uma ótima corrida de recuperação. O espanhol da Ferrari largou em décimo e, após as 21 voltas, terminou em quarto. A vitória na sprint dá a Verstappen oito pontos na classificação, enquanto Leclerc leva sete. Pérez soma seis e Sainz, cinco.

Lando Norris, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Kevin Magnussen completaram o top 8 e também pontuaram. A Mercedes, por sua vez, viveu mais um dia de frustração, com George Russell, vencedor do treino livre desta manhã, em 11º lugar e o heptacampeão Lewis Hamilton ainda mais abaixo, em 14º.

A alegria de Verstappen por ter conquistado a pole no treino classificatório durou pouco tempo na sprint deste sábado. O atual campeão foi ultrapassado por Leclerc na largada e por pouco não foi deixado para trás também por Lando Norris, o terceiro. Magnussen se manteve em quarto, como no grid, e Sergio Pérez saiu do sétimo para o quinto lugar.

O chinês Guanyu Zhou teve um contato com Pierry Gasly e foi para fora da pista logo na primeira volta, situação que o obrigou a abandonar a corrida. O safety car entrou e permaneceu até a volta cinco, quando a bandeira verde foi levantada e iniciou a relargada, na qual a configuração dos cinco primeiros se manteve

Enquanto isso, Carlos Sainz protagonizava uma excelente corrida de recuperação. O espanhol da Ferrari largou em décimo lugar e ganhou posições até assumir a quarta posição na volta 19, ao ultrapassar Lando Norris. Pouco depois, na penúltima volta, a disputa esquentou na ponta, quando Verstappen abriu a asa móvel e ultrapassou Leclerc para reassumir o primeiro lugar.

Veja como ficou o grid de largada do GP da Emília-Romagna:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min19s951

2º - Charles Leclerc (FRA/Ferrari) - a 2s975

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - a 4s721

4º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - a 17s578

5º - Lando Norris (ENG/MCLaren) - a 24s561

6º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - a 24740

7º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - a 28s133

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - a 30s712

9º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - a 32s278

10º - Mick Schumacher (ALE/Haas) - a 33s773

11º - George Russell (ENG/Mercedes) - a 38s284

12º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - a 38s298

13º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - a 40s177

14º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - a 41s459

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - a 42s910

16º - Esteban Ocon (FRA/Alpine) - a 43s517

17º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - a 43s794

18º - Alexander Albon (TAI/Williams) - a 48s871

19º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - a 52s017

Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo) - sem tempo