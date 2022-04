Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Narrador da TV Globo - Galvão BuenoFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 23/04/2022 14:18

Rio - Galvão Bueno e a Play9 firmaram uma parceria até 2026. A informação foi confirmada por Felipe Neto, um dos co-fundadores da empresa, através das redes sociais. O influenciador, inclusive, ainda destacou que as narrações do jornalista, que deixará a Globo ao fim deste ano, não chegaram ao fim.



- OLHA O QUE ELE FEZ! OLHA O QUE ELE FEZ! Galvão Bueno agora é Play9! É o início de uma história que ficará marcada no entretenimento. A partir do ano que vem, o Galvão será digital. E pra quem achava que seria o fim de suas narrações: nem pensar… Seja bem-vindo, ídolo - comemorou Felipe Neto.



A matéria do jornal "Propmark", compartilhada por Felipe Neto, destaca que o objetivo da parceria é criar produtos de conteúdo e branded contet (criação de conteúdo de marca) em plataformas digitais. Dessa forma, segundo a reportagem, há o planejamento para o aumento da presença de Galvão Bueno em todas as plataformas digitais. Vale destacar que isso inclui plataformas em que o jornalista não está presente, hoje, como YouTube e Twitch.



- Não gosto muito de alguns usos do termo "influenciador" e eu também não tenho a expectativa de ser um. Quero, sim, traçar os meus caminhos para me tornar um publisher. Hoje se fala muito em plataforma, só que eu me imagino sendo um hub e usando todas as plataformas para diversos tipos de conteúdos, seja uma transmissão, um programa, uma entrevista ou uma história - disse Galvão, em entrevista ao jornal "Popmark".



A Play9 é uma empresa que faz gestão de canais de YouTube, mídias sociais e influenciadores, pensa estratégias multiplataformas, cria formatos e projetos, além produzir conteúdo audiovisual. Em seu site oficial, a Play9 ressalta que se baseia na expansão da audiência e produção de conteúdo relevante.