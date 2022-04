Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Rio - O comentarista Walter Casagrande, do Grupo Globo, ficou irritado com a atitude de alguns jogadores do América-MG após o primeiro tempo contra o Santos, no último domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os atletas decidiram não dar depoimentos.

Além do América-MG, o Corinthians aderiu ao movimento depois da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no último sábado, que se refere ao protesto contra o "clima de violência no ambiente do futebol e a disseminação do ódio e das fake news nas redes sociais".

"Esse negócio de não falar... ontem, o time do Corinthians perdeu, foi amassado pelo Palmeiras e ninguém falou nada, foram embora. Agora o América saiu do 1° tempo e também não quer falar. Esses jogadores da geração nova só querem falar quando fazem gols, quando ganham", afirmou Casagrande.

"Quando perdem, não querem falar, isso é um absurdo. (O certo é) falar quando ganha e falar quando perde. Se explicar quando não vai bem e mostrar a cara. Tem que mostrar a cara", completou.