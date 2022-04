Robert Lewandowski - AFP

Publicado 25/04/2022 16:12

Apesar da grave crise financeira sofrida desde 2021, o Barcelona pretende ir com força ao mercado para a próxima temporada. De acordo com o jornal catalão 'Sport', o clube pretende contratar de seis a sete reforços, entre eles Robert Lewandoswki, do Bayern de Munique, e o brasileiro Raphinha, do Leeds.

Os dois são considerados negociações difíceis, mas são os principais nomes para os dois atacantes desejados. A publicação ainda garante que Haaland, do Borussia Dortmund, é tratado como impossível. Em relação ao polonês, há a expectativa de que ele não renove com o Bayern, mas ainda assim tem mais uma temporada de contrato e os alemães não pretendem vendê-lo.



Além de dois atacantes, o Barcelona, segundo o 'Sport', vai em busca de um goleiro, um zagueiro, dois laterais, um meio-campista a pedido Xavi. O treinador deseja aumentar a disputa pelas vagas de titular e ter melhores opções no banco.



Emprestado ao Galatasaray, Iñaki Peña, de 23 anos, é a opção para o gol, mas há chances de outro ser contratado. Para a zaga, Christensen, do Chelsea, seria o desejo, assim como o companheiro Azpilicueta para a lateral esquerda. Para a direita, Alex Telles, Álex Moreno, Grimaldo, Javi Galán e Tagliafico são as opções. E no meio, Kessié, do Milan, estaria praticamente certo, de acordo com a imprensa espanhola.