Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o meio do ano - AFP

Publicado 25/04/2022 15:20

Rio - Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, afirmou que há chances de Kylian Mbappé permanecer na equipe na próxima temporada. Após o título do Campeonato Francês, o brasileiro disse que há discussões sobre uma renovação contratual em andamento.



"As discussões com Kylian estão presentes. Ele fala, deixa as coisas claras, tem uma comunicação constante. Está em reflexão, existe a possibilidade de que fique, mas também de que vá embora. Ele está apenas em reflexão, essa é a verdade", revelou Leonardo.

O dirigente também comentou sobre a situação do técnico Mauricio Pochettino, que tem mais um ano de contrato com o PSG. No entanto, o cartola fez uma meia-culpa do seu trabalho.



"Cometi erros, sei quais, mas não vamos listar esta noite (de sábado). Temos que falar com ele. Ele tem um ano de contrato conosco. Temos que ver com relação a tudo. Não é apenas a questão Pochettino. É verdade que foi uma temporada pesada. Para todos. Temos que falar com os jogadores, não apenas com o treinador, para esclarecer as situações e decidir a estratégia para a nova temporada", disse.



Apesar do título da Ligue 1, a campanha do Paris Saint-Germain é considerada um fracasso por conta das eliminações na Champions League e na Copa da França nas oitavas de final. Agora, o clube pensa no que deve manter e melhorar na janela de transferências.