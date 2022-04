Paul Pogba tem contrato até junho de 2022 com o Manchester United - AFP

Paul Pogba tem contrato até junho de 2022 com o Manchester UnitedAFP

Publicado 25/04/2022 14:13

Rio - O meio-campista Paul Pogba pode já ter definido o seu futuro. Segundo informações do jornal britânico "Mirror", o francês saiu do grupo de Whatsapp dos jogadores do Manchester United, e não pretende mais vestir a camisa dos Red Devils.

O atleta, inclusive, sofre uma lesão na panturrilha e foi confirmado como destaque até o final da atual temporada.

Vale relembrar que o jogador possui contrato com o Manchester United até o final de junho deste ano, e não deve renovar com o clube. Ainda segundo o jornal britânico, Paul Pogba recebeu ofertas de grandes clubes da Europa, como o Real Madrid e o Paris Saint-Germain.

Pogba foi contratado pelo Manchester United em 2016 por 89 milhões de euros (aproximadamente R$ 560 milhões, na cotação da época), se tornando a contratação mais cara da história do futebol inglês. No entanto, nas seis temporadas em que esteve no clube, o atleta disputou 234 partidas, marcou 39 gols e conquistou apenas dois títulos: a Liga Europa 2016/17 e a Copa da Liga Inglesa, na mesma temporada.