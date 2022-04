Maracanã passou a ter gramado híbrido em 2022 - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/04/2022 13:10

A gestão do Maracanã anunciou nesta segunda-feira a reforma do gramado, com o plantio de sementes de grama de inverno (Reygrass). Como o processo acontecerá de 5 a 16 de maio, não haverá jogos no estádio neste período, afetando o clássico entre Flamengo e Botafogo, além do duelo do Fluminense contra o Atheltico-PR, ambos pelo Brasileirão.

Pela programação, a última partida no Maracanã antes do fechamento temporário será Fluminense e Junior Barranquilla (COL), dia 5, pela Copa Sul-Americana. Três dias depois está marcado o duelo entre Flamengo e Botafogo, às 11h. Sem o estádio, a tendência é que o clássico passe para o Mané Garrincha, em Brasília.



O Rubro-Negro só voltará a mandar uma partida no dia 17, contra o Talleres pela Libertadores. Ou seja, já poderá atuar no Maracanã.



Já o Fluminense perderá o confronto com o Atheltico-PR, marcado para o dia 15. A diretoria tem Nilton Santos e São Januário como opção. Depois do Junior Barranquilla, o Tricolor jogará fora de casa contra Palmeiras e Vila Nova, e só retornará ao Maracanã em 29 de maio, no clássico com o Flamengo.



Em nota, o Maracanã explicou que a reforma "tem como objetivo melhorar ainda mais as condições do novo gramado híbrido do estádio para a sequência de jogos da temporada 2022". No processo, haverá a remoção do excesso de material, diminuindo a densidade de grama bermuda, ideal para o verão. Serão lançados cerca de 500kg de semente Reygrass, uma fina camada de areia e adubo granulado.



A gestão também explicou que haverá diferença na coloração do gramado, mas após 20 dias não será mais notada. Em Fluminense x Santa Fé (ARG) nesta terça-feira, o Maracanã chegará a 15 jogos em 44 dias desde a implantação do gramado híbrido, numa média de um jogo a cada 2,93 dias.