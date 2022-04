Vinicius Jr vive grande fase no Real Madrid - AFP

Publicado 25/04/2022 12:02

Na véspera do primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Pep Guardiola rasgou elogios a Vinicius Jr. O técnico do Manchester City criticou o imediatismo com uma jovem promessa, e exaltou o desempenho do atacante brasileiro nesta temporada.

"Antes eu falaria do Benzema, mas o Vinicius tem apenas 21 anos, chegou muito novo, recebeu muitas críticas e nesta temporada tem sido fantástico, está também na Seleção. Às vezes somos rápidos demais para criticar os jogadores. Ele está numa grande equipe e os seus números falam por si", analisou.



Guardiola também minimizou o peso da camisa do Real Madrid, que conquistou 13 vezes a Liga dos Campeões, no confronto contra o City, que busca o primeiro título.



"Se tivermos que jogar contra a história, não teremos chance. Eles são melhores nisso. Mas temos o desejo de competir. É um teste incrível, queremos experimentar. Na última década estamos chegando aqui (na semifinal), e isso é muito bom", disse o treinador.