Casimiro Miguel - Reprodução / Internet

Publicado 25/04/2022 13:28

Rio - Fenômeno da internet no Brasil, Casimiro Miguel alcançou mais uma marca histórica. O comunicador se tornou o streamer com mais inscritos no mundo na Twitch. Cazé conseguiu o feito por conta da transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro, que impulsionaram a chegada de novos 'subs' ao influenciador.

Com mais de 97 mil inscritos, o streamer tem transmitido partidas do Athletico Paranaense na Arena da Baixada e falou sobre a negociação com o Furacão para a exibição dos jogos, que são exclusivos para 'subs' no canal.

"O jogo é exclusivo para inscritos porque negociamos com o Athletico o direito de Pay per View que, na tradução literal, é “pague para ver”, então nós não temos escolha. O Athletico-PR só tem os direitos de transmissão dos jogos dele na casa dele. O Athletico-PR foi pioneiro nesse aspecto, de se separar desse modelo que já conhecemos há muito tempo. O Athletico tem esse pensamento, acha que é o futuro, e eu também acho. E aí quem sabe, mais pra frente, a gente realmente não transmita coisas aqui totalmente gratuitas pra galera, mas é um processo", disse Cazé, que emendou.

"A gente não pode errar. É um jogo de campeonato brasileiro, vão ter duas torcidas envolvidas, mas mais do que isso, vai ter a minha galera aqui, os nerdolas que querem ver o jogo com qualidade, e não podemos fazer feio. São dezenove jogos, então temos bastantes chances pra melhorar o nosso trabalho. Estou bem animado. Espero que a gente faça algo bem divertido, que se repita mais vezes e que a gente vá conquistando cada vez mais espaço e fazendo mais coisas que pareçam inatingíveis. Mas, na verdade, já provamos que não é", completou o streamer.