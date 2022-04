Hulk - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 25/04/2022 15:53

Rio - Na manhã desta segunda-feira (25), o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. O jogador fez um comentário a respeito de uma falta cometida pelo atacante Hulk, do Atlético-MG. Na publicação, Gabigol afirmou que, se fosse ele, "teria recebido cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e iria para a delegacia por agressão". Confira a publicação do atleta:

Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão.. e direto para a delegacia por agressão HAHAHAHAHAHA ahhhhh, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso, e ganharam ibope https://t.co/NfHjKennwL — Gabi (@gabigol) April 25, 2022 Pouco tempo depois, Hulk se pronunciou sobre o comentário do atacante do Flamengo. O jogador deu a sua opinião dizendo que foi falta clara e, na sua opinião, para cartão amarelo. Em seguida, alfinetou Gabigol:

"Meu foco é aparecer para mídia dando o melhor dentro de campo e ajudando minha equipe, e não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial para aparecer!"

Confira a publicação de Hulk:

Hulk responde comentário de Gabigol Reprodução