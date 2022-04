Wilson Seneme - Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF - Foto: Norberto Duarte/AFP

Publicado 25/04/2022 16:05

Rio - A CBF passou por reformulação na Comissão de Arbitragem e decidiu demitir nove pessoas que fazem parte do planejamento nesta segunda-feira. Entre elas, Sérgio Corrêa, que é um dos nomes mais antigos, e responsável pelo VAR, entrou no radar e deixou a entidade. A informação é do portal "GE".

Também foram dispensados Manoel Serapião, responsável pela análise da arbitragem e coronel Marinho, ouvidor. Além deles, saíram: Cláudio Cerdeira, José Mocellin, Nilson Monção, Almir Alves de Mello (responsável por cortes de vídeo do VAR), Marta Magalhães (psicóloga) e Érika Krauss (logística).

As mudanças foram anunciadas ao grupo na manhã desta segunda-feira, pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme. Por outro lado, permaneceram nos cargos, Alício Pena Júnior, interino nomeado por Ednaldo Rodrigues após a saída de Leonardo Gaciba, no ano passado, Giuliano Bozano e Édson Resende, que permanece como corregedor.