Grande acidente no Grande Prêmio de Portimão da Moto2Reprodução

Publicado 25/04/2022 18:21

Rio - Um grande acidente marcou o final do Grande Prêmio de Portimão, Portugal, na Moto2, no último domingo (24). Oito pilotos se envolveram no incidente, que terminou com a explosão da moto do holandês Zonta Van Den Goorbergh, de apenas 16 anos. Por conta disso, a corrida não pode ser concluída, devido a falta do número mínimo de pilotos.

O acidente ocorreu na curva dois, quando restavam apenas 15 voltas para o final da corrida. A chuva fez com que a aderência da pista fosse menor, fazendo com que os pilotos perdessem o controle de suas motos nas curvas mais acentuadas.

O piloto norte-americano Cameron Beaubier, que esteve envolvido no acidente, comentou sobre o final da corrida:

"Foi muito assustador, para ser honesto. O que importa é que estamos todos bem e seguros. Houve muito caos, é uma chatice, mas as coisas são o que são.", disse.

Confira o momento do acidente envolvendo oito pilotos da Moto2, e, inclusive, a explosão de uma das motos: