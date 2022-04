Pelé agradece homenagem do Luva de Pedreiro - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Publicado 25/04/2022 18:10

Rio - Pelé está vivendo um momento de saúde delicado e vem recebendo o carinho de muitos brasileiros. Iran Ferreira, fenômeno que vem fazendo sucesso nas redes sociais como "Luva de Pedreiro", resolveu fazer um vídeo em homenagem ao Rei e Pelé fez questão de responder o influencer.



Iran Ferreira publicou o vídeo de um gol próprio e depois exibiu imagens do Rei dentro de campo. Pelé agradeceu ao Luva pelo carinho e ainda brincou com uma frase famosa do influencer.



- Obrigado meu Deus. Pelé, você é imparável - publicou Luva no Instagram.



- Garoto, a sua homenagem me fez sorrir. Obrigado pelo carinho. RECEBA o meu abraço - respondeu Pelé.

Após receber a mensagem do Rei, o Luva de Pedreiro publicou um texto no Twitter enaltecendo Pelé.



- Graças a Deus pai. Hoje o Rei do futebol me respondeu. Você faz o mundo sorrir, Pelé - escreveu Luva.

Pelé vem tratando de tumor que foi descoberto em setembro do ano passado. O Rei vem passando por momentos conturbados nos últimos meses e fãs do ex-jogador estão preocupados com o seu estado de saúde.