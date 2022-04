Willian Arão - Gilvan de Souza/Flamengo

Willian ArãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/04/2022 16:01

Rio - O jogador do Flamengo, Willian Arão, sofreu novas derrotas judiciais em embates com o Botafogo. De acordo com informações do jornalista Matheus Mandy, o volante nos últimos meses Embargos Declaratórios contra o clube de General Severiano e todos foram negados por unanimidade.



A dívida do atleta do Flamengo com o Botafogo já teria ultrapassado R$ 5,5 milhões. No entanto, o Glorioso terá R$ 400 mil descontados, referentes à compra de 20% dos direitos do jogador. No fim de 2015, o clube depositou duas vezes o valor, mas o volante devolveu para não renovar o vínculo e acertar com o rival.

Willian Arão saiu de forma polêmica do Botafogo no fim de 2015. O Botafogo alegou que o jogador tinha que cumprir uma cláusula de renovação automática, caso o clube pagasse R$ 400 mil. Porém, o volante acertou com o Flamengo. A Justiça julgou o caso e puniu o volante em R$ 4 milhões em 2019, valor que vai sendo atualizado até o pagamento ser realizado.