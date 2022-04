Casemiro - OSCAR DEL POZO / AFP

Publicado 28/04/2022 14:58

Rio - Se recuperando de uma lesão na perna esquerda, o volante Casemiro treinou junto do elenco do Real Madrid na manhã desta quinta-feira (28), e dá os primeiros indícios de um possível retorno ao time Merengue no duelo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, contra o Manchester City. Para que isso aconteça, o volante deve ser poupado do duelo contra o Espanyol, no próximo sábado (30).

Vale relembrar que, caso o Real Madrid bata o Espanyol no duelo deste final de semana, o clube chegará aos 81 pontos no Campeonato Espanhol e conquistará, matematicamente, o seu 35º título da La Liga.

No entanto, o clube não deverá fazer grande festa caso conquiste o campeonato. Isto porque, o foco dos jogadores após o jogo deste final de semana será totalmente para o duelo de terça-feira (03), contra o Manchester City. O Real Madrid precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para se classificar diretamente para a final da Champions League. Caso vença por um gol de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.

Embora possa contar com a volta de Casemiro, o Real Madrid pode ter o desfalque de Alaba, que foi substituido no intervalo do confronto de ida contra o City, e voltou a sentir dores musculares no treinamento desta quinta-feira. Até o momento, o austríaco segue como dúvida para a partida decisiva.