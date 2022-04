Camp Nou passará por reformas - Divulgação

Camp Nou passará por reformasDivulgação

Publicado 28/04/2022 14:19

Tradicional palco do mundo do futebol, o Camp Nou passará por uma ampla reforma a partir do fim desta temporada, em junho. A prefeitura anunciou nesta quinta-feira a licença para o início das obras e o Barcelona já sabe que em 2023 terá de jogar em outro estádio, que será o Olímpico Lluís Companys, utilizado na Olimpíada de 1992.



Estos son los puntos más destacados del nuevo Espai Barça pic.twitter.com/Y83GGKDoec — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 28, 2022

A mudança temporária acontecerá durante o período mais importante da reforma, quando haverá a demolição do terceiro anel das arquibancadas, o que demandará mais dinheiro também. O alto valor foi determinante para a decisão de deixar para 2023, já que o clube pensou em preservar o orçamento de 2022.



Pelo planejamento, a reforma está prevista para durar pelo menos três anos, com previsão de entrega na temporada 2025-26. Na primeira fase, o Barcelona poderá manter o total de público do Camp Nou. Com o estádio fechado na temporada 2023-24, a reabertura deve ser com apenas 50% da capacidade, possivelmente ainda em 2024.



Além da reforma na parte de dentro, o projeto ainda prevê intervenções nas ruas ao redor do Camp Nou em prol da sustentabilidade.