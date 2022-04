Record - Foto: Reprodução/TV Record

Publicado 28/04/2022

Rio - Bastante criticado nas transmissões do Campeonato Paulista pela Record, o ex-jogador Muller não teve o contrato renovado pela emissora. O vínculo atual do comentarista é válido apenas até o próximo dia 30. De acordo com o portal 'Notícias da TV', o destino do ex-atleta será a TV Gazeta, de São Paulo.

Um dia após encerrar o contrato com a Record, Muller já estreia na TV Gazeta no domingo, dia 1 de maio, no programa 'Mesa Redonda'. De segunda a sexta, o ex-jogador participará do 'Gazeta Esportiva. Essa será a terceira passagem do ex-atleta pelo canal.

Muller havia assinado contrato curto com a Record, com possibilidade de renovação caso o desempenho do comentarista repercutisse bem nas redes sociais. No entanto, o efeito foi contrário. O ex-jogador errou algumas vezes na transmissões das partidas e a internet não perdoou.