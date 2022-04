Jorge Jesus - Cátia Luís / Benfica

Publicado 28/04/2022 11:51

Rio - O futuro técnico da seleção brasileira é alvo de muita curiosidade por torcedores e também membros do jornalismo especializado. De acordo com Julio Miguel Neto, o Paparazzo Rubro-Negro, a CBF trabalha com dois nomes para substituir Tite após a disputa do Mundial de 2022.

Em participação no canal Pilhado, do YouTube, Julio afirmou que Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, e Cuca, ex-treinador do Atlético-MG, seriam os primeiros nomes da lista. Os dois estão desempregados desde o começo do ano.

O nome de Guardiola chegou a ser ventilado, porém, tanto o técnico, quanto a CBF descartaram a possibilidade. O novo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, admitiu a possibilidade de um estrangeiro ser o novo comandante da seleção brasileira.