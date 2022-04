Erling Haaland é agenciado por Mino Raiola - AFP

Erling Haaland é agenciado por Mino RaiolaAFP

Publicado 28/04/2022 10:14

Rio - Após o jornal italiano "Corriere della Sera" noticiar a morte do empresário Mino Raiola, de 54 anos, o perfil oficial no Twitter do italiano negou o corrido. Em um tom bem humorado, a página do agente afirmou que ele está vivo e ainda brincou com uma possível ressurreição.

"Estou p... que pela segunda vez em 4 meses eles me mataram. Parece que também sou capaz de ressuscitar", comentou o perfil oficial do empresário no Twitter.

Muito conhecido no meio do futebol internacional, Raiola é responsável por grande nomes como Ibrahimovic, Haaland e Pogba. Ele está internado em estado gravíssimo. Nos últimos meses, o italiano vem enfrentando problemas de saúde.

Em janeiro, Mino Raiola foi internado por conta de um problema nos pulmões, que seria decorrente de uma infecção pela Covid-19. Na ocasião, ele teria passado por uma cirurgia. Antes da divulgação do perfil oficial no Twitter, o hospital San Raffaele, em Milão, veio a público negar a notícia. O médico Alberto Zangrillo, chefe da UTI, afirmou à agência "ANSA" que Raiola ainda "luta para sobreviver".

"Estou p... que pela segunda vez em 4 meses eles me mataram. Parece que também sou capaz de ressuscitar", comentou o perfil oficial do empresário no Twitter.