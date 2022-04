Tiago Leifert - Reprodução/TVGlobo

Tiago LeifertReprodução/TVGlobo

Publicado 27/04/2022 20:37

Rio - O ex-apresentador da TV Globo, Tiago Leifert, admitiu em entrevista ao programa "Pânico", na Rádio Jovem Pan, na última segunda-feira (25), que teve conversas com algumas emissoras, entre elas a Band. No entanto, o jornalista deixou claro que não recebeu nenhuma proposta oficial.

"Não vou mentir. Quando saí, principalmente depois de janeiro, conversei com muitas empresas, muitas mesmo, ouvi muitas coisas. Essa (Band) é uma delas. Tenho amigos lá. Mas se tem algo certo? Não. Alguma proposta? Não, nenhuma proposta oficial. Foi uma conversa de aproximação, um oi, do "O que está na sua cabeça? O que está fazendo da sua vida?". Só, por enquanto, porque eu estou aberto para qualquer coisa", afirmou Tiago Leifert.

Leifert aproveitou para revelar que deseja cobrir a Copa do Mundo no Catar. Além disso, o jornalista disse que, a partir de agora, só fará algo que "der na telha".

"Foi exatamente igual com o Youtube. Me ligaram: "Paulistão no Youtube, o que você acha?". Eu falei: "Quero". Mas não tem nada certo, conversei com eles como conversei com muita gente. Não tenho nenhuma proposta. Não recebi nenhuma proposta para voltar à TV aberta, nem TV fechada. Queria fazer alguma coisa na Copa do Mundo. A minha ideia quando saí da Globo era essa: fazer somente o que me der na telha", completou.

Durante os seus 16 anos na TV Globo, Tiago Leifert apresentou programas de enorme audiência como Esporte Espetacular, Big Brother e The Voice Brasil. Após a saída da emissora, o jornalista começou a focar em grandes projetos na área do esporte.