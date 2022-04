Torcedor do Boca Juniors imita macaco na direção da torcida do Corinthians - Reprodução de vídeo

Publicado 27/04/2022 19:10

Rio - O comerciante argentino Leonardo Ponzo, preso por racismo no duelo do Boca Juniors contra o Corinthians, na última terça-feira (26), foi solto após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 3 mil. No entanto, Leonardo não gastou nada para ser liberado. O valor foi pago pelo consulado argentino em São Paulo. A informação é do jornal Folha.

Ainda segundo o jornal, assim que souberam do valor da fiança, os funcionários do consulado argentino perguntaram onde haveria um caixa eletrônico do banco Santander, para poderem sacar a quantia necessária para a liberação de Leonardo Ponzo. Segundo os funcionários do consulado, o torcedor não estava imitando um macaco e estaria apenas se coçando.

O presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo Robson de Oliveira, comentou sobre o caso:

"O ato praticado no estádio foi de injúria racial. Mas o STF (Supremo Tribunal Federal) equiparou em 2021 a injúria racial ao crime de racismo. Os crimes de racismo são inafiançáveis e imprescritíveis. Isso já é objeto de projeto de lei no Senado Federal. Eu não concordo com a decisão de determinar a fiança. Não deveria ter sido arbitrada", disse Robson.



No entanto, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), não entendeu o crime desta forma, e decretou um valo de fiança para o caso.