Cachorros invadem gramado do Castelão - Reprodução

Cachorros invadem gramado do CastelãoReprodução

Publicado 27/04/2022 19:47

Rio - Uma cena hilária chamou atenção dos torcedores antes da partida entre Fortaleza e Alianza Lima-PER, nesta quarta-feira, no Castelão. Dois cachorros invadiram o gramado enquanto as duas equipes ainda estavam no vestiário.

Como a bola ainda não havia rolado, a dupla conseguiu atravessar todo gramado sem nenhuma dificuldade. Eles não foram incomodados por membros das comissões técnicas ou funcionários do Castelão.