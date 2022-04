Lázaro, joia da base, pode fazer novamente a diferença hoje - Flamengo

Lázaro, joia da base, pode fazer novamente a diferença hojeFlamengo

Publicado 28/04/2022 00:00

Todos sabem da força rubro-negra, principalmente quando se leva em conta os medalhões do elenco. Mas hoje, contra o Universidad Católica, no Chile, um jovem da base pode fazer novamente fazer a diferença. Lázaro tem sido uma das melhores surpresas do Flamengo na temporada. O jogador, de 20 anos, era uma promessa que até então não havia deslanchado. Mas Paulo Sousa testou o atleta até chegar à posição de ala esquerda, na qual ele tem se destacado, sendo um dos principais garçons do time. Lázaro e o técnico estão tendo a melhor relação possível e isso tem se refletido em campo.





BOLSO CHEIO, CASA CHEIA

O Botafogo é a cara da riqueza. O time tem apenas quatro pontos no Brasileirão e ainda ocupa o modesto 12º lugar, mas o crescimento em campo mostra uma nova postura, de quem acredita em si mesmo. E a torcida também está embalada. Deve lotar mais uma vez o Estádio Nilton Santos no jogo com o Juventude, no domingo, às 11h. Faltando ainda alguns dias, foram vendidos todos os ingressos colocados à venda. Será a estreia de Luís Castro em casa. O português deve ficar ainda mais encantado com os alvinegros.

MOMENTOS DECISIVOS

Será que os resultados em campo podem influenciar na votação da SAF no Vasco? O clube e a torcida são gigantes e outras soluções poderiam ter sido encontradas antes. Porém, na atual situação, o futebol-empresa pode ser a única salvação. E no sábado, a Assembleia Geral pode aprovar ou não a transformação. Quanto mais rápido isso andar melhor. A temporada é longa o suficiente para alcançar os objetivos no Brasileirão.

ELE VAI DE CAMAROTE

Jorge Jesus chegou ao Rio na manhã de ontem e o Flamengo viajou para o Chile à tarde. Portanto, não houve reencontro entre o time e o técnico dos sonhos dos rubro-negros. Como ele veio como turista e vai passar uma semana, não vai dar para ver o time no estádio: o Flamengo só joga em casa no dia 8 de maio. Ele pode até matar saudades da torcida, em especial na Sapucaí, no Desfile das Campeãs, e vai ouvir torcedores gritando seu nome.