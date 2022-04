Lewandowski - CHRISTOF STACHE / AFP

LewandowskiCHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 27/04/2022 21:06

Rio - O centroavante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, da Alemanha, deseja um novo contrato de três anos para decidir o seu futuro. Independente do clube, o atacante polonês de 33 anos se vê em ótima forma física e acredita que mereça um longo vínculo. A informação é do jornal espanhol Mundo Desportivo.

Especulado no Barcelona, Lewandowski tem contrato com o clube alemão até 2023 e pode sair na próxima janela de transferências. O atacante diz que tem tempo no futebol e, caso decida iniciar uma nova experiência, que seja a longo prazo.

Além disso, a possibilidade de um longo contrato permite dar mais tempo para mudar a sua família de casa. Para isso, Lewandowski pede por mais uma ou duas temporadas.