Pochettino - AFP

Pochettino AFP

Publicado 28/04/2022 11:07

Rio - Após meses, a novela envolvendo a permanência de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain parece perto do fim. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o técnico argentino Maurício Pochettino garantiu a sua permanência e a renovação de contrato do atacante com o clube francês.

"100%, nos dois casos", afirmou Pochettino. O contrato do técnico argentino com PSG vai até junho de 2023, enquanto o vínculo de Mbappé com o clube francês se encerra no fim da atual temporada.

O argentino também abordou a sua relação com o diretor esportivo do PSG, o tetracampeão mundial Leonardo. Pochettino disse que não tiveram nenhuma discussão fora da normalidade e que possuem uma boa comunicação.



"Não teve nenhuma discussão fora da normalidade. Temos uma boa comunicação, falamos sobre o presente e com responsabilidade sobre o futuro", contou.