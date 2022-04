Klopp está no Liverpool desde 2015 - AFP

Publicado 28/04/2022 12:18

Muito perto de alcançar mais uma final de Liga dos Campeões, Jurgen Klopp acertou a renovação de contrato com o Liverpool, de acordo com o site 'The Athletic'. A se confirmar o acordo, o treinador pode ficar até 2026 e completar uma década de clube.



Klopp, que chegou em outubro de 2015, tem contrato inicialmente até junho de 2024. Existia a possibilidade de o treinador tirar um ano sabático após esse período, mas a recente campanha vitoriosa na temporada, com a possibilidade de conquistar quatro títulos, teria feito o alemão mudar de ideia.



Pelo Liverpool, Klopp conquistou Liga dos Campeões 2018-19, Mundial de Clubes de 2019, Supercopa da Uefa de 2019, Campeonato Inglês 2019-20 e Copa da Liga Inglesa 2021-22.