Rede Globo Reprodução

Publicado 28/04/2022 15:53

Rio - A briga pelos direitos de transmissão da Libertadores a partir de 2023 ganhou um novo capítulo. De acordo com o "UOL", a Conmebol decidiu fazer uma espécie de "segundo round" para definir quem irá levar a melhor, mas já descartou fechar com o SporTV, canal do Grupo Globo, para a TV fechada. ESPN, Amazon e Paramount seguem na disputa por dois pacotes diferentes.

A esperança da Globo em ter novamente a Libertadores se mantém na TV aberta. A emissora segue na disputa pelo pacote único com o SBT, dono dos direitos de transmissão desde 2020, que não poupará esforços para manter seu principal torneio.

Agora, as emissoras que seguem na disputa terão um novo prazo para enviar outras propostas que se aproximem mais do que deseja a Conmebol. A expectativa é que as vencedoras sejam conhecidas no início de maio.