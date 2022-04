Paulo André - Foto: JEWEL SAMAD/AFP

Paulo AndréFoto: JEWEL SAMAD/AFP

Publicado 28/04/2022 15:09

Rio - Paulo André não conseguiu vencer o Big Brother Brasil, mas conquistou alguns fãs notáveis dentro do esporte. Vice-campeão do reality show, o atleta ganhou apoio de Neymar, que revelou ter se emocionado com o discurso de Tadeu Schmidt para o velocista. Durante o 'Mais Você', PA demonstrou surpresa com a mensagem do craque.



- Neymar é uma pessoa que eu sempre me inspirei. Ler isso foi muito legal, fiquei sem palavras, até travei. É um cara que eu sempre me inspirei, e o lado dele profissional e humano, ouço muito das pessoas que têm conexão com ele que é um cara incrível. Tomara que eu tenha a oportunidade de conhecê-lo - comentou Paulo André.

Paulo André ficou na segunda colocação do BBB, atrás de Arthur Aguiar e à frente de Douglas Silva. Outros esportistas e celebridades brasileiras também apoiaram o velocista durante o confinamento, como o surfista Gabriel Medina, a skatista Letícia Bufoni e a cantora Anitta.