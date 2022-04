Rede Globo - Reprodução

Publicado 28/04/2022 16:31

Rio - No primeiro jogo da decisão com sotaque mineiro, o Cruzeiro, do oposto Wallace, venceu o Minas de virada por três sets a dois e abriu vantagem na série que decide a Superliga Masculina. O segundo capítulo da final acontece neste domingo, dia 1º de maio, em Uberlândia, e uma nova vitória garante o sétimo título da competição para os cruzeirenses.

Ao Minas, do levantador William, só resta vencer para seguir vivo na disputa. A TV Globo e o sportv2 transmitem ao vivo todas as emoções do duelo que pode definir o campeão da principal competição do vôlei nacional. Na TV Globo, a transmissão será a partir das 10h. A narração é de Luis Roberto, os comentários de Fabi Alvim, Nalbert e reportagens de Guto Rabello. No sportv2, o comando é de Jader Rocha, com os comentários de Marco Freitas e reportagens de Roger Casé.



Entre as mulheres, o Minas, da levantadora Macris, também está a um jogo do título, após a vitória por três sets a um na primeira partida da decisão. Se vencer novamente o Praia Clube, da central Walewska, no Ginásio Nilson Nélson, em Brasília-DF, o clube mineiro pode garantir o tricampeonato neste sábado.

A programação especial no sportv2 começa às 19h, com exibição do programa ‘Grande Círculo’, que nesta edição recebe a ex-jogadora de vôlei de praia Adriana Behar, primeira mulher a assumir o cargo de CEO da Confederação Brasileira de Vôlei. Na sequência, Luiz Carlos Jr, comanda, ao vivo, ao lado dos comentaristas Fabi Alvim e Marco Freitas, o ‘Super Vôlei’, o pré-jogo, com entrevistas exclusivas e informações atualizadas das equipes; e a transmissão da segunda partida do playoff final entre Praia Clube x Minas.