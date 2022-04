Atleta da NBA é atacado por abelha antes de jogo decisivo - Foto: Reprodução/Instagram

Atleta da NBA é atacado por abelha antes de jogo decisivoFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 28/04/2022 21:39

Rio - O pivô do Utah Jazz, Rudy Gobert, foi surpreendido por uma abelha antes da partida contra o Dallas Mavericks nos playoffs. Duas vezes eleito melhor defensor da NBA, o jogador, de 29 anos, foi picado no nariz e ficou com o rosto inchado.

Por outro lado, a tendência é que Gobert esteja presente no jogo decisivo mesmo com a picada. O momento inusitado ocorreu na própria casa do jogador que tem uma colônia de abelhas, e acabou sendo picado enquanto mudava a abelha rainha de lugar.

"São as nossas próprias abelhas algumas vezes", brinca Rudy Gobert nas redes sociais.

O Utah Jazz enfrenta o Dallas Mavericks nesta quinta-feira pelos Playoffs da NBA. O confronto decisivo é bastante importante para a equipe de Rudy que precisa vencer a partida, em Salt Lake, para permanecer viva na série.