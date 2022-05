Rede Globo - Reprodução

Rio - Tite já anunciou que deixará a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Qatar. Com isso, possíveis nomes dos substitutos já estão sendo discutidos nas redes sociais. Apesar das dúvidas, Eric Faria, repórter da Globo, já tem um nome em mente para ocupar o cargo após a saída de Tite: Carlo Ancelotti.



Para o jornalista, o experiente italiano, atualmente com 62 anos e à frente do Real Madrid, seria um bom nome para treinar o Brasil, principalmente devido ao bom histórico com jogadores brasileiros.



"Taí o nome pra entrar na seleçao depois do Tite! Vencedor. Experiente. Bom gestor de pessoas. Adora os jogadores brasileiros. É amigo de ex-craques brasileiros. E acima de tudo, um ótimo treinador", disse.

Além do Real Madrid, Ancelotti já comandou vários outros grandes clubes na carreira como Bayern de Munique, PSG, Chelsea, Napoli, Milan e Juventus. O italiano, inclusive, é uma referência para Tite, atual técnico da Seleção Brasileira, que já fez inúmeras declarações de elogios a 'Carleto'.



Apesar dos ótimos números no comando do Brasil, Tite sempre sofreu críticas pela forma do Brasil jogar. Neste ano, o comandante vai em busca do hexacampeonato da Copa do Mundo para marcar ainda mais seu nome na história do país.

