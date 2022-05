Hulk - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 01/05/2022 10:51

Goiânia - Após o empate em 2 a 2 pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre Goiás e Atlético-MG, no Serrinha, em Goiânia, a assessoria do time mandante divulgou imagens que mostram a porta do vestiário da arbitragem quebrada.

Segundo relatos, Hulk, atacante do Galo, teria sido o responsável por chutar a entrada do local por estar insatisfeito com a atuação de Bruno Arleu de Araújo (RJ) no confronto do último sábado. Jogador e clube, no entanto, negaram a versão apresentada pelas testemunhas e o nome do atleta não apareceu em súmula.

Mesmo com a divergência nas versões, o diretor do clube mineiro, Rodrigo Caetano, teria entrado em contato com a diretoria do Esmeraldino garantindo que todos os custos serão do Atlético e pedindo desculpas pelo ocorrido.

Hulk negou a versão apresentada pela assessoria do Goiás Reprodução/Instagram