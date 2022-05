Felipe Neto - Reprodução

Felipe NetoReprodução

Publicado 01/05/2022 13:57

Rio - O youtuber Felipe Neto reagiu com irritação após comentários do jornalista Mauro Cezar Pereira a respeito da atuação do clube carioca contra o Juventude. Mauro afirmou que os torcedores do Botafogo não deveriam xingar o atual elenco alvinegro por conta do tropeço contra o clube gaúcho.

Felipe Neto e Mauro Cezar Reprodução

"Patético alguns botafoguenses vaiando o time. Elenco formado durante o campeonato, que ainda está no começo. Não existe time montado instantaneamente. Festa antes do jogo sem apoio não ajuda.

Seria a Fogomimimi?", escreveu.

Torcedor do Botafogo, Felipe Neto não gostou muito do que o jornalista disse e disparou: "Ah vai tomar no c... Mauro Cezar. Cansei", escreveu o youtuber. Mauro replicou o comentário de Felipe. "Você está parecendo um bolsominio com esse mimimi, menino", disse.