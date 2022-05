Jorge Jesus no Nilton Santos - Reprodução

Publicado 01/05/2022 12:36

Rio - No Brasil para aproveitar o período do Carnaval com a família, o técnico Jorge Jesus foi flagrado assistindo a partida entre Botafogo e Juventude, no Maracanã. O Glorioso comandado pelo também português Luís Castro entrou em campo na manhã deste domingo pelo Brasileirão.

No Rio de Janeiro desde a semana passada, o ídolo do Flamengo já marcou presença em alguns eventos. O Mister se encontrou com o próprio Luís Castro, com Gabigol e também compareceu ao desfile das campeãs do Grupo Especial na Sapucaí.

Jorge Jesus está sem clube desde que deixou o Benfica no meio da temporada europeia. Ele recebeu sondagens de clubes da Europa, do Rio e do Oriente Médio, mas segue sem definir o seu futuro no esporte.