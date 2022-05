Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 01/05/2022 18:00

O retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid pode estar próximo. De acordo com o jornal britânico "Mirror", o português voltará ao clube espanhol em junho. O motivo é que, aparentemente, o camisa 7 não está mais nos planos do treinador do Manchester United e, pode se dar também pelo gelo que tomou de Mbappé, que deve renovar com o Paris Saint-Germain.

O grande objetivo do Real Madrid continua sendo Kylian Mbappé. Contudo, o acerto do craque francês com o PSG pode abrir caminho para a volta de CR7 ao clube merengues em que fez história, além de quebrar recordes. Mesmo assim, Cristiano Ronaldo renovou contrato com o United na última janela de transferência e é válido por duas temporadas com a opção de alongar por mais uma.

Na atual temporada, o português tem 28 jogos pelo Manchester United na Premier League. Ele marcou 17 gols e deu três assistências. Ainda, fez sete jogos pela atual edição da Champions League e balançou as redes seis vezes.